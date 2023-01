Viele Besucher genießen Winterfreuden in Dobel

3 Rappelvoller Rodelhang unter dem Wasserturm am Sonntag. Foto: Gegenheimer

Mehr als 15 Zentimeter Pulverschnee – nichts wie hin nach Dobel! Das Wochenende, vor allem der Sonntag, brachte im neuen Jahr den ersten großen Ansturm der Schneebegeisterten.















Dobel - Zwar stockte es zeitweise auf den Straßen und Parkplätzen rund um Dobel, die Parkampel wechselte auf Rot, etliche Knöllchen wurden verteilt – aber ein Kollaps blieb am ersten richtigen Schneewochenende dieses Winters aus.

"Es lief trotz der Menge an Besuchern relativ entspannt. Es gab nicht diese Aggressivität beim Hinweis auf Parkverstöße wie in den zwei Corona-Wintern", berichtet Bürgermeister Christoph Schaack. Die Dobler selbst mischten sich teils entspannt unter die vielen Winterausflügler – mit dem Vorteil, dass ihnen die Parkplatzsuche erspart blieb.

Beide Lifte geöffnet

Beide Lifte hatten kurzfristig geöffnet, die angebotene Verpflegung an der Liftstation erfreute sich zudem bester Nachfrage. Die Menschen, die wieder aus der gesamten Region und bis weit aus dem Rheintal gekommen waren, nutzten die Hänge ebenso wie fast jede Freifläche. Sogar der erweiterte Horntannparkplatz war zeitweise komplett belegt.

Schneespaziergänger kamen ebenso auf ihre Kosten wie Langläufer, waren doch die östlichen und auch die südlichen Wiesenloipen, ab Loipentor sowie in der Mannenbachheide für klassischen wie Skatingstil gespurt. Das Spuren wurde am Montag wiederholt, da Fußgänger die Spur in Mitleidenschaft gezogen hatten.