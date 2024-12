Der dritte Hof in Hornberg-Niederwasser: Ortschaftsrat für Naturpark-Infostelle

1 Der „Dritte Hof“ soll in Zukunft als Bildungs-, Besucher- und Erholungsort umgenutzt werde Foto: Kern

Der Ortschaftsrat Hornberg-Niederwasser hat bei seiner Sitzung die Ausweisung eines Sondergebiets für das Projekt „Dritter Hof“ befürwortet. Der Hof soll Naturpark-Infostelle mit Ausstellungsflächen, Seminarräumen und Veranstaltungsflächen werden.









Die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Dritter Hof – Naturparkzentrum“ stand auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Hornberg. Den positiven Empfehlungsbeschluss fasste der Ortschaftsrat Niederwasser in seiner Sitzung am Montag. „Das Projekt liegt im Außenbereich und ist nicht so einfach zu überplanen“, erklärte Franz-Josef Kaltenbach, stellvertretender Vorsitzender des Ortschaftsrats, die Erfordernis zur Ausweisung eines Sondergebiets.