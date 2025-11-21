Der Bösinger Kimmich als Sinnbild: Schuster schwärmt vom FC Bayern – Kompany warnt vorm SC Freiburg

Vor dem Spiel des SC Freiburg beim FC Bayern München sprechen beide Trainer voller Respekt vom Gegner. Schuster schwärmt dabei vor allem vom Bösinger Joshua Kimmich.
Es dauerte nicht lange auf der Pressekonferenz des SC Freiburg am Donnerstagmittag, bis Julian Schuster über den kommenden Gegner sprach und schon fast ins Schwärmen über den FC Bayern München in seiner aktuellen Form geriet. Vor allem zu einem Spieler des Rekordmeisters hatte der Chefcoach der Freiburger einiges zu sagen: Joshua Kimmich.