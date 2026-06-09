Der besonderer Beruf in Hüfingen: Zehntelmillimeter zur Perfektion

Was genau macht ein Fahrzeug-Detailer? Für Melih Atar beginnt die Arbeit in Hüfingen dort, wo andere aufhören. Mit Präzision holt er aus Fahrzeugen heraus, was im Lack wirklich steckt.
Das Licht fällt in klaren Linien über die Motorhaube. Es ist kein Zufall, dass es so aussieht. In seiner Werkhalle in Hüfingen hängen spezielle Leuchten, deren Muster jeden Kratzer sichtbar macht, jede Unruhe im Lack. Melih Atar beugt sich nach vorn, hält kurz inne, setzt die Poliermaschine an. Ein gleichmäßiges Surren, dann wieder Stille. „Hier siehst du alles.“