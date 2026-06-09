Der besonderer Beruf in Hüfingen: Zehntelmillimeter zur Perfektion

Was genau macht ein Fahrzeug-Detailer? Für Melih Atar beginnt die Arbeit in Hüfingen dort, wo andere aufhören. Mit Präzision holt er aus Fahrzeugen heraus, was im Lack wirklich steckt.

Das Licht fällt in klaren Linien über die Motorhaube. Es ist kein Zufall, dass es so aussieht. In seiner Werkhalle in Hüfingen hängen spezielle Leuchten, deren Muster jeden Kratzer sichtbar macht, jede Unruhe im Lack. Melih Atar beugt sich nach vorn, hält kurz inne, setzt die Poliermaschine an. Ein gleichmäßiges Surren, dann wieder Stille. „Hier siehst du alles.“

Es sind diese Momente, in denen seine Arbeit greifbar wird. Wenn sich Licht im Lack bricht, wenn eine Oberfläche plötzlich Tiefe bekommt. „Du arbeitest stundenlang – und dann kommt dieser eine Moment, wo du denkst: Genau so muss es aussehen.“

Millimeterarbeit am Detail: Mit Poliermaschine und geschultem Blick arbeitet Melih Atar Unebenheiten aus dem Lack heraus. Foto: Hannah Schedler

Das Auto hat in Deutschland eine besondere Rolle. Es steht für Beweglichkeit, für Unabhängigkeit – und oft für mehr als das. Für Erinnerungen, für erste Freiheit, für lange Fahrten, für dieses Gefühl, unterwegs zu sein. Während vieles im Alltag digitaler wird, bleibt das Auto für viele etwas Greifbares. Etwas, das man hört, spürt, erlebt.

Für den 30-Jährigen beginnt diese Faszination früh. Neben dem Elternhaus liegt eine Werkstatt. Als Jugendlicher steht er dort, schaut zu, beobachtet, wie geschraubt, poliert und verbessert wird. „Ich war einfach immer da“, sagt er. „Und irgendwann hat es dich gepackt.“ In der heimischen Garage geht es weiter. Erste Versuche, Polieren, Ausprobieren. „Am Anfang machst du drauflos“, sagt er. „Und dann merkst du, wie viel man eigentlich herausholen kann.“ Es ist der Moment, in dem aus dem Interesse eine Leidenschaft wird. „Wenn der Lack anfängt zu spiegeln, wenn alles ruhig wirkt – das hat schon was.“

Glanz, Pflege, Präzision: Melih Atar zeigt mit seinem Detailing, wie viel Wirkung in sorgfältiger Handarbeit steckt. Foto: Hannah Schedler

Vor acht, neun Jahren macht sich Atar selbstständig. In den vergangenen drei Jahren spezialisiert er sich auf das sogenannte Detailing – eine Form der Fahrzeugaufbereitung, die weit über klassische Pflege hinausgeht. Der Begriff stammt aus den USA und beschreibt eine Arbeit, die vor allem eines verlangt: Zeit.

Schicht für Schicht

Ein Fahrzeug wird dabei nicht einfach gereinigt. Es wird Schicht für Schicht bearbeitet. Mehrstufige Wäsche, Lackkorrektur, Versiegelung. Für jede Oberfläche gibt es eigene Mittel, selbst chemische Faktoren wie der pH-Wert spielen eine Rolle. Der Lack wird in mehreren Durchgängen poliert, bis er eine Tiefe entwickelt, die Licht gleichmäßig reflektiert. Drei bis fünf Tage kann eine vollständige Aufbereitung dauern.

Viele der Fahrzeuge, die zu ihm kommen, sind keine Alltagsautos. Oldtimer, Sportwagen, Liebhaberfahrzeuge. Porsche und Lamborghini stehen ebenso in seiner Halle wie Autos, die über Jahre gepflegt wurden. Für ihre Besitzer sind sie oft mehr als Besitz. „Da steckt immer Herz drin“, sagt Atar. „Das ist nicht einfach ein Auto, das ist für viele ein Stück von ihnen.“

Melih Atar in seiner Halle in Hüfingen: Der 30-Jährige hat sich auf Detailing spezialisiert – eine Form der Fahrzeugaufbereitung, die Zeit und Präzision verlangt. Foto: Hannah Schedler

Mit seiner Spezialisierung hat Melih Atar das Detailing in dieser Form ins Städtedreieck gebracht. Während professionelle Lackaufbereitung in größeren Städten längst etabliert ist, gab es in der Region bislang kaum vergleichbare Angebote. „Das Thema kam hier eigentlich erst mit mir“, sagt Atar – und trifft damit auf eine wachsende Nachfrage. Fahrzeuge werden aus der Schweiz oder aus Bayern nach Hüfingen gebracht. Manche kommen mehrfach. „Die bringen dir ihr Auto nicht einfach vorbei“, sagt er. „Die vertrauen dir etwas an, das ihnen wichtig ist.“

Auch seine eigene Geschichte spiegelt das wider. Sein Traumwagen ist ein Porsche GT3 RS. Eigene Autos hat er verkauft, um in sein Unternehmen zu investieren. „Das war nicht leicht“, sagt er. „Aber die Leidenschaft bleibt ja.“

Glanz, Pflege, Präzision: Melih Atar zeigt mit seinem Detailing, wie viel Wirkung in sorgfältiger Handarbeit steckt. Foto: Hannah Schedler

Gleichzeitig beobachtet Atar einen Wandel. Gerade jüngere Menschen entdecken das Auto wieder neu. Auch durch soziale Medien. Fahrzeuge werden gezeigt, bewertet, inszeniert. „Klar, da geht es oft ums Zeigen“, sagt er. „Aber bei vielen ist da dieses gleiche Gefühl wie früher bei mir – dieses kurze Funkeln, wenn du ein richtig gutes Auto siehst.“

Am Ende ist es genau dieses Gefühl, das seine Arbeit antreibt. Die Faszination für das Objekt selbst. Für die Linien, die Oberfläche, das Zusammenspiel aus Technik und Erscheinung.

Das Licht läuft gleichmäßig über den Lack, ohne zu brechen. Für einen Moment sagt er nichts. Dann nickt er leicht. „Wenn alles passt“, sagt er, „dann siehst du es sofort. Und genau dafür lohnt sich der ganze Aufwand.“

Die Liebe zum Auto

Das Auto

ist in Deutschland mehr als Fortbewegung: Rund 48 Millionen Personenwagen sind zugelassen, auf 1000 Einwohner kommen etwa 580 Fahrzeuge. Für viele steht das Auto für Freiheit, Unabhängigkeit und persönlichen Raum. Studien zeigen: Ein Großteil der Deutschen verbindet mit dem eigenen Auto Emotionen – von Erinnerungen bis hin zu Stolz. Trotz Klimadebatte bleibt die Bindung stark, verändert sich aber: weniger Status allein, mehr bewusste Nutzung, Pflege und Werterhalt.