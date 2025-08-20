„Der Bachelor“-Kandidaten und Väter: Kinder wochenlang ohne Väter - Wo bleibt der Aufschrei?

Die aktuellen Bachelor-Kandidaten sind nicht nur Single, sondern auch Väter. Wochenlang von zu Hause weg, wird ihre Abwesenheit – anders als bei Müttern – nicht hinterfragt. Warum?
In der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ bei RTL buhlen zwei Väter um die Gunst von Single-Frauen – und das über mehrere Wochen hinweg. Was dabei nicht zur Sprache kommt: Wer kümmert sich eigentlich während dieser Zeit um die Kinder der Kandidaten, Felix Stein und Martin Braun? Es scheint, als würde das niemanden interessieren. Würde die wochenlange Abwesenheit einer Mutter ebenfalls so wenig Beachtung finden?