Es wird ernst: nur noch vier Frauen sind in der neunten Folge von „Der Bachelor“ auf RTL mit dabei und nehmen an den sogenannten Dreamdates teil. Doch vier sind immer noch drei zu viel – und für den Stuttgarter David wird es immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Von mehreren Frauen umschwärmt zu werden, mag zunächst erstrebenswert sein. Doch David spricht davon, dass er Gefühle für mehrere Frauen entwickelt hat. „Ich würde es keinem empfehlen“, sagt er über seine aktuelle Situation, doch er lacht dabei.

Für die Dreamdates haben die Kandidatinnen und David Mexiko verlassen und sind nach Rio de Janeiro gereist. Jede von ihnen verbringt einen Tag mit dem Junggesellen. Dabei will David alle Fragezeichen aus dem Weg räumen, die womöglich noch zwischen ihm und den Frauen geklärt werden müssten.

Als erstes treffen Angelina und David aufeinander. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, merkt man bereits seit Anfang der Staffel. Ob es daran liegt, dass sie nah beieinander aufgewachsen sind – er in Stuttgart und sie in Albstadt? Zwischen ihnen ist jedenfalls längst alles geklärt, keine Fragen sind unbeantwortet. Und so können sich die beiden ganz auf Umarmungen und Küsse konzentrieren. „Ich würde schon sagen, dass ich sehr starke Gefühle habe für Angelina“, bestätigt David anschließend.

David konfrontiert Chiara mit bösen Gerüchten

Im Gegensatz dazu gibt es zwischen Chiara und David bei ihrem Dreamdate noch Klärungsbedarf. In der vorangegangenen Nacht der Rosen hatte Konkurrentin Rebecca, die inzwischen ausgeschieden ist, David vor Chiara gewarnt. Der Vorwurf lautete: Chiara würde nur wegen der Aussicht, bekannter zu werden, an der Sendung mitmachen und nicht, um die große Liebe zu finden. Zwar überreichte David Chiara trotzdem eine Rose, doch die Vorwürfe lassen ihm keine Ruhe. Darauf angesprochen reagiert Chiara überrascht: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so etwas gesagt wird.“ Dass sie sich selbst einst als Bachelorette beworben hatte, sei ihrer Meinung nach die Grundlage für das Misstrauen ihrer Konkurrentinnen. Das findet David jedoch nicht verwerflich. Auf die Frage: „Glaubst du, dass ich dir das alles vormache?“, reagiert er mit einem entschiedenen „Nein“. Doch ist wirklich alles zwischen ihnen geklärt, oder werden die aufkeimenden Zweifel bei der Nacht der Rosen noch eine Rolle spielen?

Ruhige Momente am Strand und starke Gefühle in den Lüften

Zwischen Jetty und David geht es dagegen bei ihrem Dreamdate ruhiger zu. Wegen des starken Windes fällt das geplante Drachenfliegen aus, statt dessen geht es an den Strand. Die gerade mal 25-Jährige möchte David gegenüber klarstellen, dass sie – falls es zwischen ihnen zu einer Beziehung kommt – nicht sofort Mutter werden möchte. Obwohl David oft betont, dass er sich Kinder wünscht, kann er ihr diese Sorge nehmen.

Aufregend wird es dagegen am nächsten Tag beim Dreamdate mit Lisa. Die beiden schweben bei einem Helikopterflug im siebten Himmel und genießen die Aussicht von oben auf Rio de Janeiro. An Lisa fasziniert David, dass sie schon viel erlebt hat und abenteuerlustig ist. „Mit Lisa an meiner Seite würde ich ein Abenteuer nach dem anderen erleben“, schwärmt er. Als nette Geste hat er die Schokolade mitgebracht, die Lisa ihm bei ihrer ersten Begegnung überreichte.

Nur drei Frauen erhalten eine Rose

Nach dem letzten Dreamdate geht es zurück nach Deutschland zur neunten Nacht der Rosen. Dieses Mal wird nicht gefeiert und getrunken, der Bachelor kommt sofort zur Sache und verteilt seine drei Rosen. Leer geht dieses Mal Jetty aus.

Mit den letzten drei Kandidatinnen geht es in die Homedates. Dabei wird David das Umfeld der Frauen kennenlernen. RTL zeigt die Homedates am Mittwoch, 3. Mai, um 20.15 Uhr, bei RTL+ läuft die Folge ebenfalls.