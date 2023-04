8 Die „Bachelor“-Kandidatinnen und David stoßen miteinander an. Foto: RTL

In der letzten Woche vor den sogenannten Dreamdates wird es bei „Der Bachelor“ auf RTL spannend. Die Kandidatinnen versuchen David mit Küssen von sich zu überzeugen. Und eine Frau lässt in der Nacht der Rosen eine Bombe platzen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Sendung „Der Bachelor“ auf RTL eignet sich hervorragend für ein Trinkspiel, da es bestimmte Sätze gibt, die mehrmals pro Folge genannt werden. Einer dieser Sätze lautet: „Es ist ein Kuss gefallen.“ Und diese Küsse „fallen“ in der achten Folge am laufenden Band. Dafür sorgt Junggeselle David aus Stuttgart einfach selbst. Er lädt alle verbliebenen sechs Kandidatinnen, die inzwischen ihre Villa verlassen haben und einen Zwischenstopp in der mexikanischen Kleinstadt Oaxaca einlegen, hintereinander zu dem gleichen Date ein. Eine Verabredung, die allerdings nur drei Minuten pro Person dauert. Höhepunkt des Dates ist ein Spaziergang im Regen (der künstlich von einer Gießkanne erzeugt wird) unter einem Regenschirm. Bei jeder Frau fragt David: „Hast du schon mal im Regen getanzt? Und hast du schon mal im Regen geküsst?“ Für die Kandidatinnen scheint dieses Szenario der Inbegriff der Romantik zu sein und fast jede von ihnen lässt sich auf einen Kuss ein. Nur Alyssa zerredet den Moment.

Beim Gruppendate übernimmt Chiara das Kommando

Auch zwischen David und Chiara, die sich von Anfang an recht nah waren, „fällt“ nun der erste Kuss. „Das lange Warten auf den Kuss mit Chiara hat sich gelohnt“, findet David anschließend.

Nach der Kuss-Orgie hat David ein Gruppendate mit Chiara, Alyssa und Henriette. Dabei fällt dem Stuttgarter immerhin auf, dass die Situation sich immer seltsamer entwickelt: „Es ist so surreal, ein Date mit drei Frauen gleichzeitig zu haben, mit denen ich was am Laufen habe.“ Aber gut, genau so sieht das Konzept der Sendung eben aus.

Während des gemeinsamen Kochens und Essens fühlen sich Alyssa und Henriette außen vor, da die selbstbewusste Chiara hauptsächlich das Gespräch mit dem Bachelor bestreitet. „Ich sehe sie einfach nicht zusammen als Paar“, kommentiert Alyssa. David dagegen betont immer wieder, wie vertraut er sich mit Chiara fühlt. Dennoch nimmt er sich im Anschluss an das Gruppendate noch Zeit für Henriette (Spitzname Jetty), die sich bisher ruhig und zurückhaltend gegeben hatte. Nachdem auch zwischen ihnen einige Küsse „fallen“, korrigiert David seinen Eindruck von ihr: „Jetty ist auf der Überholspur.“

Ein weiteres Gruppendate mit den anderen drei Kandidatinnen Lisa, Rebecca und Angelina steht an – verbunden mit einem Besuch in natürlichen Quellen. Anschließend will David mit Lisa noch Zeit verbringen, die ihn diese Woche wieder mit ihrer „positiven Energie“ erfreut. In der vergangenen Woche hatten sie Zweifel geplagt, was bei David nicht ganz so gut ankam. Doch auch bei den beiden „fallen“ nun wieder Küsse und sie gehen „mit einem guten Gefühl“ aus dem Date.

In der Nacht der Rosen stellt David alles infrage

Dann steht auch schon wieder die Nacht der Rosen an und damit eine Entscheidung gegen zwei Kandidatinnen. Rebecca sieht ihre Felle davon schwimmen und unternimmt einen letzten Versuch, eine ungeliebte Konkurrentin aus dem Weg zu räumen. Bereits einige Wochen zuvor hatte sie David vor einer Frau gewarnt, die es nicht ernst mit ihm meinen könnte. Dieses Mal wird sie deutlicher und spricht aus, dass es sich dabei ihrer Meinung nach um Chiara handelt. Dies erzählt sie David natürlich ganz uneigennützig, weil sie selbst eine „loyale, offene Person ist“. David dagegen hätte sich gewünscht, diese Information ein wenig früher erhalten zu haben. „Das war das erste Mal, dass ich mir im Vorfeld gedacht habe, meine Entscheidung steht fest“, sagt er. Doch was Rebecca ihm einflüstert, lässt ihn alles infrage stellen: „Das ist halt eine Bombe gerade.“

Letztlich kann sich Rebecca dadurch aber nicht retten. Sie bekommt – ebenso wie Alyssa – keine Rose vom Bachelor. Mit den Worten: „Ich hoffe, dass er früh genug erkennt, dass ich das Beste für ihn wollte“, verabschiedet sie sich aus der Sendung.

Ob in den anstehenden Dreamdates auch wieder „Küsse fallen“ oder Schwindlerinnen enttarnt werden, zeigt RTL am Mittwoch, 26. April, um 20.15 Uhr, oder auf RTL+.