Nach überraschenden Abschieden in der vergangenen Woche sind in der vierten Folge von „Der Bachelor“ auf RTL noch 13 Frauen übrig, die das Herz des Stuttgarters David Jackson erobern wollen. Zu Beginn der Woche sollen die Kandidatinnen selbst entscheiden, welche von ihnen eine Rose vorab bekommen soll und damit bei der nächsten Entscheidung sicher weiter kommt. Wer sich durch diesen Trick eine Eskalation des Konkurrenzkampfes unter den Frauen erhofft hatte, wird enttäuscht. Denn die Kandidatinnen lösen die Aufgabe ohne größere Streitereien: Leyla bekommt die Rose – eine Kandidatin, die sich zwar dank ihrer leicht naiven, ehrlichen Art bei den anderen Frauen großer Beliebtheit erfreut, aber vermutlich auch nicht als ernsthafte Konkurrenz wahrgenommen wird.

Bei einem anschließenden Date mit David zeigt sich dann auch schnell, dass von Leyla keine größere Gefahr ausgeht. Ein Gespräch kommt zwischen den beiden nur mühsam in Gang. Auf Davids Frage, ob sie sich schon Gedanken darüber gemacht hat, wie es nach der Sendung mit ihnen weiter gehen könnte, antwortete sie: „Ja, hab ich mir auf jeden Fall gemacht.“ Sehr viel mehr Informationen bekommt der Rosenkavalier aber nicht aus der aufgeregten Kandidatin heraus.

Chiara geht mit dem Bachelor auf Tuchfühlung

Bei einem Gruppendate in einem Beachclub wird es schon interessanter. Henriette und Giovanna bekommen zwar jeweils die Chance auf etwas Zweisamkeit mit dem Bachelor, doch es ist Chiara, die mit ihm auf Tuchfühlung gehen darf. Die beiden massieren sich gegenseitig. Nach ihrem Abschied zeigt sich David enttäuscht, dass nicht mehr zwischen ihnen passiert ist, während Chiara von „sehr, sehr viel Körperkontakt“ spricht. Die 26-Jährige steht in der Gunst des Bachelors merklich weit oben, während einige Konkurrentinnen kein gutes Haar an ihr lassen.

Rebecca gefällt beispielsweise nicht, dass Chiara ihrer Meinung nach ständig im Mittelpunkt stehen will – „das macht mich ganz krank“. Als Rebecca beim Rollschuhfahren die Gelegenheit für ein Gespräch mit David hat, nutzt sie diese, um ihn – vermutlich ganz uneigennützig – auf Kandidatinnen aufmerksam zu machen, die es möglicherweise nicht ernst mit ihm meinen könnten. Namen möchte sie dem verunsicherten David jedoch nicht nennen.

Nach einem Gruppendate kommt es zum ersten Kuss

Während sich einige Kandidatinnen noch über Chiara aufregen, nutzt eine andere ihre Chance. Lisa gehört schon seit der ersten Folge zu den Favoritinnen von David. Dass sie nach einem Gruppendate noch allein bei dem Bachelor zurück bleibt, hat Folgen: die beiden küssen sich.

Doch Bachelor David will sich dennoch alles offen halten: „Es kommt auf den letzten Kuss an“, erklärt er bei der Nacht der Rosen auf Nachfrage anderer Kandidatinnen. Trotz ausgelassener Stimmung mit 90er-Musik geht weiter das Gerücht herum, dass womöglich unehrliche Kandidatinnen dabei sind. Alyssa wird im Gespräch mit Angelina und Tami deutlicher: „Sie hat mir gesagt, dass sie nicht für ihn hier ist.“ Eine der Kandidatinnen soll ihr verraten haben, es sei ihr eigentliches Ziel, selbst Bachelorette zu werden – „und es ist einer seiner Lieblinge!“, enthüllt sie. RTL blendet derweil Chiara ein, was nahe legt, dass es sich um sie handelt.

Die Gerüchteküche wird wohl noch weiter brodeln, doch zunächst muss sich David wieder von einer Kandidatin verabschieden. Seine Wahl fällt auf die 27-jährige Jana, von der für seinen Geschmack „zu wenig kam“. Sie trägt es mit Fassung und gibt zu Protokoll, dass sie eigentlich auch lieber selbst umworben wird.