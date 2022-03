12 Anna und der Bachelor verbrachten eine Nacht zusammen. Den anderen Kandidatinnen gefiel das gar nicht. Foto: RTL

In Folge sieben gehen RTL-Bachelor Dominik Stuckmann und die sieben verbliebenen Kandidatinnen gemeinsam glampen. Blöd nur, wenn der Junggeselle eine Nacht auswärts schläft – und zwar nicht alleine.















Link kopiert

Stuttgart - Was hatten sich die Frauen gefreut, als Bachelor Dominik Stuckmann nach der Rosenvergabe in Folge sechs ankündigte, dass es für die Frauen zum Glampen – also zum glamourösen Campen – geht. Und das er und die Kandidatinnen Nachbarn sein werden.

Blöd nur, dass der Junggeselle gar nicht so oft in seinem neuen Zuhause ist, wie die Frauen sich das gewünscht hätten. Und noch blöder, dass der Bachelor eines Abends auswärts schläft – und zwar zusammen einer Kandidatin. Die steht dann auch besonders hoch im Kurs, jedenfalls bis zur Nacht der Rosen. Außerdem in unserem Schnellcheck: Warum Jana-Maria nicht nur ihren Konkurrentinnen auf die Nerven geht und Franzi ziemlich geschockt ist.

Wenn nur noch Ironie hilft

Irgendwann wird es den sechs Frauen im Luxuscamp klar: Anna und der Bachelor, die einige Stunden vorher zu einem Einzeldate aufgebrochen waren, werden mutmaßlich nicht vor dem nächsten Morgen zurückkehren und stattdessen die Nacht zusammen verbringen. „Was für eine tolle Stimmung, ich liebe das ja“, sagt Kandidatin Nele, die gleichzeitig Annas Freundin und sichtlich genervt von der Situation ist.

„Voll krass hier mit Dominik zu wohnen“, sagt Chiara und Nele ergänzt: „Man sieht ihn so viel.“ Beide spielen auf die mehrstündige Abwesenheit des Bachelors an. Und die beiden laufen sich richtig warm: Es sei toll, dass er sie so gut kennenlerne und umgekehrt.

Extrawurst für Jana-Maria

Als der Bachelor und Anna dann wirklich erst am nächsten Morgen zu den anderen Frauen zurückkehren, muss eine Kandidatin in gewohnter Form mal wieder auf sich aufmerksam machen: Jana-Maria. Nach einem kurzen Einzelgespräch mit Geburtstagskind Chiara bittet der Bachelor die Frauen zusammenzukommen und Platz zu nehmen, was – während er noch kurz in sein Zelt verschwindet – auch eine dieser extrem komischen Situationen ist. Jana-Maria jedenfalls geht daraufhin erst mal ins Zelt der Frauen und braucht, so Nele, mal wieder „eine Extraeinladung“.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das passierte in Folge fünf

Den 30-jährigen Junggesellen hindert das trotzdem nicht daran, die 29-Jährige zum nächsten Einzeldate einzuladen. Ihre Reaktionen darauf, gefällt dem Bachelor dann aber so gar nicht.

Der „Du-hast-eine-andere-gedatet“-Moment

„Nach dem schönen Date von Anna machst du ein Date mit mir?“, fragt sie ungläubig. Und Dominik: „Was?“ Ob er dann abschalten und sich nur auf sie fokussieren könne, will Jana-Maria wissen. Den anderen Frauen geht das sichtlich auf die Nerven und auch der Bachelor war „nicht so amused“, wie es Kandidatin Christina ganz gut auf den Punkt bringt.

Auf das Date gehen die beiden dann aber trotzdem. Und dann sagt sie es: „Du hast eine andere gedatet.“ Ja, Jana-Maria, das hat diese Datingshow so an sich. Jana-Marias Reaktion vor der Gruppe hat dem Bachelor jedenfalls nicht gefallen, das sagt er ihr deutlich. Uncool sei die gewesen.

Knutschen? – Nein danke!

Und obwohl die beiden sich dann irgendwann wieder vertragen, sagt Stuckmann, was Jana-Maria auf keinen Fall hören will. „Knutschen?“, fragt sie. Und er: „Ne, hab ich keinen Bock.“ Und während die Blondine noch „okay“ sagt, wird ihr offenbar bewusst, dass er das wirklich ernst meint.

Den Zuschauern erklärt der Junggeselle, dass es sich für ihn nicht richtig anfühle, zwei Frauen an einem Tag zu küssen. Morgen sei wieder ein anderer Tag. Macht das Sinn?

Schock für Franzi

Während ihres Dates haben die Blondine und Stuckmann aber nicht nur über Kandidatin Anna gesprochen. Auch Franzi war Thema – und zwar weil sie dem Bachelor in der vergangenen Folge mehr oder weniger ernsthaft angeboten hatte, er könne sie anzurufen, wenn es mit der Gewinnerin nicht klappe.

Der Bachelor jedenfalls erzählt Jana-Maria brühwarm davon und die wiederum konfrontiert Franzi damit, als alle wieder im temporären Zuhause sind. Ein Schock für die 26-Jährige.

Die Petze

Und in der Nacht der Rosen setzt Jana-Maria noch einen drauf und fährt die Ellbogen gegenüber ihren Konkurrentinnen weiter aus. Im Einzelgespräch mit dem Bachelor sagt sie, sie könne es nicht leiden, wenn die anderen über ihn lachten. RTL zeigt natürlich eine passende Szene und lässt diese durch entsprechende Effekte besonders gehässig wirken. „Ich nehme alles mit Humor“, entgegnet der Bachelor. Das stimmt aber ganz und gar nicht.

Der erzwungene Tanz

Jemanden auszulachen findet der Bachelor sogar ziemlich uncool. Blöd für Anna also, dass sie genau das in der Nacht der Rosen macht – und zwar wegen eines ungewöhnlichen „Dancemoves“ des Junggesellen. Und weil Stuckmann dann sehen will, ob Anna es besser macht, zwingt er sie förmlich zum Tanzen. Und das ist wirklich uncool.

Wer musste gehen?

Für Emily und Franzi war die Bachelor-Reise nach Folge sieben zu Ende. Emily und Stuckmann hatten sich in Folge fünf zwar geküsst, das kam für die Zuschauer aber völlig überraschend. Franzi hatte schon in der vergangenen Folge vermutet, dass sie bald ihre Koffer packen könnte.

Unser Favoriten-Tipp

Eigentlich gehörte Anna zu den Favoritinnen der Staffel. Fraglich ist, ob ihr Auslacher noch Konsequenzen haben wird – oder ob sie wegen Stuckmanns Verhalten selbst welche ziehen wird. Nele wird es mit großer Wahrscheinlichkeit bis ins Finale schaffen und auch Jana-Maria gehört trotz Eifersucht und Aufmerksamkeitsbedürfnis zu den Top-Kandidatinnen.

In der nächsten Woche (8. Folge, 16. März, 20.15 Uhr/RTL) lernen die fünf verbliebenen Kandidatinnen Dominiks Mutter kennen, und die möchte nicht in der Haut ihres Sohnes stecken.