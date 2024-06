Der Ausblick entschädigt: Im Paradies fehlen die Hinweisschilder

1 Heidi (links) und Ursula sind erfahrene Wandersfrauen. Aber die Hechinger Tour verlangte ihnen einiges Improvisationstalent ab, weil sie schlecht ausgeschildert ist. Foto: Klaus Stopper

Planlos sollte man nicht losziehen auf Hechingens neuester Wanderroute, der „Fichtenwaldtour“ bei Sickingen. Die Aussicht ist zwar wunderschön, aber irgendwas fehlt.









Link kopiert



Warum hängen Schwaben nie Weg-Schilder auf? Die Antwort: „Mir wisset wo’s nagoht, und die andere goht’s gar nix a“ – wer das für einen Witz hält, wird auf der neuen „Fichtenwald-tour“ bei Sickingen eines Besseren belehrt. „Da fehlen wirklich ein paar Hinweisschilder“, monierten etwa Ursula und Heidi aus Balingen, zwei geübte Wander-Fans, die in unserer Zeitung über die neue Wanderstrecke gelesen hatten und die der Autor dieser Zeilen zufällig am Sickinger Friedhof traf. Wie schon mehrfach zuvor rätselten sie auch an dieser Stelle, wo denn jetzt die Tour weitergeht. Ein Schildchen mit „Fichtenwald-tour“ drauf fehlt auch hier. „Wir kommen schon noch ans Ziel“, meinten sie zuversichtlich. Sie würden halt gelegentlich Einheimische nach dem Weg fragen.