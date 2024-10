So startet in Geislingen die Weihnachtszeit

1 Eine der Organisatorinnen, Ute Koch, vor dem Wasserschloss Foto: Holderied

Seit 15 Jahren findet Ende November in Geislingen der Adventsmarkt statt. Rund 40 Marktbeschicker aus Geislingen, Erlaheim und Binsdorf verkaufen am Wasserschloss handgemachte Produkte, Speisen und Getränke.









Link kopiert



Alle Jahre wieder– in diesem Fall zum achten Mal in Folge – findet der Adventsmarkt in Geislingen statt. Am Samstag, 23. November, von 10.30 Uhr bis 21 Uhr verwandelt sich das ehemalige Wasserschloss zu einem Weihnachtsdorf mit Fackeln und Lichtern.