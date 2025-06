1 Philipp Wolf und Jonas Baumgartner erlebten mit ihrer Mannschaft eine bittere Partie. Foto: Kara Die U23 der TSG Balingen verliert das eminent wichtige Spiel gegen Ehingen-Süd mit 3:4.







Gute Leistung, aber keine Punkte: Dieses Fazit musste die TSG Balingen II in dieser Saison schon zu oft ziehen und so war es auch am Samstag in Ehingen. Durch die Niederlage ist man weiter auf einem Abstiegsplatz und hat den Klassenerhalt in der Verbandsliga nicht mehr in der eigenen Hand.