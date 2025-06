Der 15. Juni in Burladingen

1 Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besuchte am Sonntag, 15. Juni, seine Veteraninnen und Veteranen. Foto: Fabian Sommer/dpa Der Verwaltungschef äußert sich auf dem Profil seiner Stadt im sozialen Netzwerk facebook.







Link kopiert



Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gab es in diesem Jahr, am Sonntag, 15. Juni, einen nationalen Veteranentag.