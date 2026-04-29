Der 1. Mai rund um Rottenburg: Wo unterm Maibaum und sonstwo gefeiert wird

In Rottenburg und drumherum ist am Vorabend des Maifeiertags und am 1. Mai selbst jede Menge geboten.

In Bieringen ist am Donnerstag, 30. April, an der Hochwassermeile einiges geboten. Um 17.30 Uhr stellt die Feuerwehr den Maibaum auf. Danach, um etwa 18.30 Uhr, werden in einem Festakt die von ehrenamtlichen Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Mosaiktafeln an der Hochwassermauer der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu spielt der Musikverein, die Aktiven aus dem Jugendraum übernehmen die Bewirtung.

In Hemmendorf bei der Zehntscheuer richtet die Reiterkameradschaft mit Unterstützung von Feuerwehr und Musikverein die Maifeier aus. Am Donnerstag, 30. April, um 18 Uhr geht’s los mit dem Aufstellen des Maibaums. Auf der reichhaltigen Speisekarte stehen unter anderem Schälripple, Westernkartoffeln und Salat. Am Freitag, 1. Mai, um 10 Uhr wird nicht nur weiter gefeiert, es gibt auch panierte Schnitzel und Kartoffelsalat.

Saisonstart bei der Weilerburg

Der 1. Mai, ist auch Saisonstart für Rottenburgs höchsten Biergarten bei der Weilerburg. Los geht’s auf dem Rotenberg bei Weiler am Freitag um 10 Uhr. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Rottenburger Alpenvereins werfen zur Feier des Maitages den Grill an. Es gibt Steaks, rote und vegane Würste. Auch Mitgebrachtes können die Gäste an Spießen oder auf dem Schwenkrost brutzeln.

In der Kulturgarage in Oberndorf ist am Freitag, 30. April, von 20 Uhr an Party angesagt. Die Oldie-Disco mit Rock und Pop aus den 70er Jahren bis heute, ist längst ein Klassiker. DJ Sascha sorgt mit seinem Gespür für die richtigen Titel dafür, dass von Anfang bis Ende getanzt wird. Der Eintritt kostet 5 Euro, Mitglieder des Kulturvereins „´s goht ebbes“ zahlen nichts.

Im Wald und in der Dorfmitte

Tradition hat auch die Maifeier bei der Dünnbachhütte im Rottenburger Rammert. Die Handballer des TV Rottenburg sorgen von 10 Uhr an fürs leibliche Wohl der Gäste. Es gibt frisch gezapftes Bier, erfrischende Radler und auch alkoholfreie Getränke. Am Grill gibt es herzhafte Klassiker wie würzige Grillwürste und saftige Steaks. Ein vegetarischer Snack ist auch im Angebot.

Auch beim Verein der Hundefreunde Rottenburg wird es am 1. Mai gesellig. Von 10 Uhr an gibt es auf dem Vereinsgelände im Boll Leckeres vom Grill, kühle Getränke, Kaffee und hausgemachte Kuchen.

Für den Wanderclub Wachendorf ist der 1. Mai der Auftakt zur Jubiläumsfeier zum 65-jährigen Bestehen. Um 10 Uhr wird in der Dorfmitte von Wachendorf der Maibaum aufgestellt. Dazu gibt’s Maibowle und Augustiner vom Fass.