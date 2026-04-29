Der 1. Mai rund um Rottenburg: Wo unterm Maibaum und sonstwo gefeiert wird

In Rottenburg und drumherum ist am Vorabend des Maifeiertags und am 1. Mai selbst jede Menge geboten.
In Bieringen ist am Donnerstag, 30. April, an der Hochwassermeile einiges geboten. Um 17.30 Uhr stellt die Feuerwehr den Maibaum auf. Danach, um etwa 18.30 Uhr, werden in einem Festakt die von ehrenamtlichen Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Mosaiktafeln an der Hochwassermauer der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu spielt der Musikverein, die Aktiven aus dem Jugendraum übernehmen die Bewirtung.