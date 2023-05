Der 1. FC Heidenheim will in die Bundesliga

7 Nur noch einen Sieg von der ersten Liga entfernt: der 1. FC Heidenheim Foto: dpa/Stefan Puchner

Von der Landesliga bis an die Tür zur Bundesliga, und das ohne Milliardär im Hintergrund: Wie konnte es der 1. FC Heidenheim so weit bringen? Eine Spurensuche auf der Alb.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Streaming-Dokumentationen über Fußballvereine gibt es wie Sand am Meer: Wer sich etwa die Amazon-Prime-Dokumentation „All or nothing“ über Arsenal London anschaut, lernt einiges über nachhaltige Mobilität in Form von goldenen Lamborghinis und anderen Fußballer-Kleinwagen. Wer dagegen „Sunderland `til I die“ bei Netflix streamt, erfährt viel über den rauen Nordosten von England und dessen leidensfähige Ureinwohner.