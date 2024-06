Depressionen, Essstörungen und Lernrückstände: Corona-Folgen setzen Ortenauer Schülern stark zu

1 Die Schulsozialarbeit steht seit 2017 jedem Schüler – unabhängig davon, welche Klasse – zur Verfügung. Foto: Kusch

Die Zahl der jungen Menschen, die bei der Ortenauer Schulsozialarbeit Hilfe gesucht haben, hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 fast verdreifacht. Grund dafür sind unter anderem die damaligen Schulschließungen, die sich bis heute auf die Kinder auswirken.









Die Schulsozialarbeit ist an Offenburger Schulen wichtiger denn je. Das wurde am Dienstagmittag beim Bildungs- und Kulturausschuss deutlich. „Zahlreiche junge Menschen leiden bis heute an den Folgen der Corona-Pandemie“, erklärte Marion Stumm, Sachgebietsleiterin für Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen. Die größten Probleme seien dabei Angst- oder Essstörungen sowie Depressionen. Wie ernst die Situation ist, zeigte Stumm anhand der steigenden Zahl an Beratungsterminen. Während im Jahr 2019 – also vor der Pandemie – noch 1543 Schüler Hilfe gesucht hatten, waren es 2023 rund 6600. „Und in diesem Jahr sind es bereits 4546 Termine“, so die Sachgebietsleiterin.