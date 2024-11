So geht es mit der Filiale in Nagold weiter

1 Die Depot-Filiale am Nagolder Busbahnhof. Foto: Thomas Fritsch

Die Würfel sind gefallen. Die insolvente Deko-Kette Depot lässt der Ankündigung, Filialen schließen zu wollen, nun Taten folgen. Offensichtlich gibt es eine Streichliste. Damit steht auch fest, wie es für den Standort in Nagold weitergeht.









In der Vorweihnachtszeit ist in der Nagolder Depot-Filiale am Busbahnhof oft besonders viel los. Das ist auch in diesem Jahr so. Die Adventszeit ist Deko-Zeit. Und das lockt wieder viele Kunden zu dem Spezialisten für Dekorationsartikel.