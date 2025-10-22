Deportation Haslacher Juden: Eine Zwischenstation in den Tod

Die letzte in Haslach lebende jüdische Familie wurde am Morgen des 22. Oktober 1940 aus ihrer Wohnung heraus verhaftet und in das Internierungslager nach Gurs verbracht.
Heute vor 85 Jahren hatte nach fast neun Jahren nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland die zunehmende Entrechtung und Verfolgung der Juden einen weiteren dramatischen Höhepunkt erreicht. Mehr als 6500 jüdische Mitbürger aus Baden und der Saarpfalz wurden aus ihren Wohnungen heraus verhaftet und in tagelanger Fahrt in Internierungslager im Südwesten von Frankreich verbracht. Nur wenige von ihnen haben den Holocaust überlebt.