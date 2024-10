1 Ein junger Mann wurde gegenüber einer Frau gewalttätig. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Montag in Emmendingen gekommen. Ein 19-Jähriger wurde gegenüber einer 53-jährigen Frau gewalttätig. Die Polizei sucht Zeugen.









Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Rosenstraße in Denzlingen (Kreis Emmendingen) ist es am Montagmittag gegen 12 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.