Denkmalschutz in Schopfheim: „Gesunder Menschenverstand trifft Behörde“

Rats-Front gegen die Denkmalbehörden: Um das Hebeldenkmal aus dem Sengele in die Innenstadt zu holen, soll die Stadt Schopfheim ein Verfahren einleiten.
Verkehrslärm, Verwahrlosung, Vandalismus: Die vormals lauschige Hebelhöhe im Sengelewäldchen habe ihre Qualität als würdiger Gedenkort längst eingebüßt, eine Versetzung des Hebeldenkmals aus Pavillon und Hebelbüste in die Innenstadt sei überfällig: Diese Diskussion brandete in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder auf, und nahm in den vergangenen Monaten in der Initiative einzelner Bürger und in einem formellen Antrag der Grünen-Fraktion erneut Fahrt auf.