Ein Kataster zeigt auf, welche Dächer im historischen Stadtkern von Rottweil für PV-Anlagen in Betracht kommen. Doch manche Hoffnung von Anwohnern dürfte jäh enttäuscht werden.

Tobias Maier hat am Mittwochabend im Ratssaal genau zugehört, als es im Bauausschuss um die Frage ging, ob in der historischen Innenstadt nun Sonnenkollektoren auf den Dächern möglich werden sollen. Als er 2020 und 2021 sein Hotel Johanniterbad sanieren und aufstocken ließ, blieb ihm das noch verwehrt. Die Gestaltungssatzung schob da rigoros einen Riegel vor. Selbst für rote Solarziegel, die auf dem Dach kaum auffallen würden, gab es kein Schlupfloch.

Indes: Bei Denkmalschützern genießt die bisherige strikte Rottweiler Haltung großes Ansehen. Claudia Mann vom Landesamt für Denkmalpflege machte deutlich, dass gerade dadurch hier eine so unverfälschte Dachlandschaft erhalten ist. Sie erläuterte in der Ausschusssitzung, nach welchen Kriterien ein Solarkataster erstellt wird, aus dem künftig abzulesen ist, auf welchen Dächern und in welcher Ausführung Photovoltaik-Anlagen denkbar sind.

Das Bollwerk des Denkmalschutzes

Den Anlauf, dieses Bollwerk des Denkmalschutzes an den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien anzupassen, leitete ein Antrag der Rottweiler Grünen-Fraktion ein. Es war einer von insgesamt vier Anträgen rund um das Thema Sonnenenergie, die zwischen Mitte Dezember und Ende Mai von den Grünen im Rathaus eingegangen sind. Ein weiterer von der SPD+FFR-Fraktion stand am Mittwochabend in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV) außerdem auf der Tagesordnung.

Klar ist: Mit der aktuellen Marschroute der Landesregierung ist das generelle Verbot von PV-Anlagen auf Dächern des geschützten Innenstadt-Ensembles nichtig. Entsprechend muss die Gestaltungssatzung mindestens in diesem Punkt überarbeitet werden. Ein Solarkataster für den historischen Stadtkern soll die Basis werden, auf die sich künftig Anwohner ebenso beziehen können wie die Stadtverwaltung. Von einem „Instrument zur Rechtssicherheit“ wie auch für die praktikable Handhabung sprach Oberbürgermeister Christian Ruf, der es in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege ausarbeiten lassen will.

Respektvoll und gezügelt

Frank Sucker (Grüne) räumte ein, dass sich seine Fraktion schwer getan habe mit dem Antrag – im Bewusstsein, dass die historische Bausubstanz großen Respekt verlange. „Wir sind keine Stadtbild-Stürmer“, hob er auf ein verantwortungsbewusstes und gezügeltes Zusammenspiel von Denkmalschutz und Klimaschutz ab.

Zwei Tage zuvor hatte sich bereits der Sanierungsbeirat hinter verschlossenen Türen mit dem Thema befasst. Wie nun auch unter den Stadträten herrschte Einigkeit, so berichtete OB Ruf, dass angesichts der veränderten Rechtslage ein Solarkataster erstellt werden soll. Ganz unterschiedlich sind dabei aber die Beweggründe und Hoffnungen, die darauf ruhen. Die einen versprechen sich davon die Möglichkeit, Innenstadt-Anwohnern die Tür zur Nutzung regenerativer Energie aufzustoßen, die anderen setzen auf ein Hilfsmittel, die historische Dachlandschaft weiter unangetastet zu halten.

Dass die Theorie in der Praxis deutlich ausgebremst werden dürfte, weil entweder schon die Statik 500 Jahre alter Dächer oder dann höhere Kosten für denkmalkonforme PV-Module bei geringerem Wirkungsgrad einen Strich durch die Rechnung macht, ist nicht nur Jürgen Mehl (SPD) bewusst. Die Grünen-Fraktion hatte deshalb in ihren weiteren Anträgen Möglichkeiten im Blick, Innenstadtanwohnern Alternativen zu schaffen: per Energy Sharing oder zumindest per Balkon-Kraftwerk.

Die Praxis bremst die Theorie aus

Die Idee, den Kauf von solchen Mini-PV-Anlagen mit einem Zuschuss aus der Stadtkasse zu unterstützen, fand im Gremium keine Mehrheit. Durch den Erlass der Mehrwertsteuer sei bereits ein ausreichender Anreiz geschaffen, meinte Monika Hugger (CDU), die zudem wie Peter Schellenberg (FWV) und Sabina Kratt (FDP) auf den hohen Verwaltungsaufwand verwies. Dass sich die Stadtverwaltung dafür stark macht, die rechtlichen Weichen für Energy-Sharing-Modelle zu stellen, fand hingegen die ungeteilte Unterstützung der Stadträte. Ebenso wie der spontane Vorstoß der Freien Wähler, die Verwaltung solle sich nach einem Dach auf einem öffentlichen Gebäude in der Innenstadt umschauen, das für PV-Nutzung in Frage kommen könnte.

Tobias Maier hat bei seinem Sanierungs- und Aufstockungsprojekt vorsorglich Leerrohre einbauen lassen. Ihm bleibt die Hoffnung, dass seine Weitsicht belohnt wird.