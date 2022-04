Denkmalschutz in Baden-Württemberg

1 Die Burgruine Hohenwittlingen wird gerade aufwendig saniert. Foto: /Thomas Faltin

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mehr als 1000 Schlösser und Ruinen soll es in Baden-Württemberg geben – doch viele befinden sich in einem desolaten Zustand. Der Rechnungshof kritisiert, dass das Land nicht einmal seine eigenen Kulturdenkmale in Schuss hält.















Link kopiert

Die drei Meter hohe Mauer bröckelt und droht einzustürzen – und das schon seit acht Jahren. Bereits so lange war ein Teil der Burgruine Hohenwittlingen hoch über dem Ermstal bei Bad Urach mit einem hässlichen Gittergestell abgesperrt, bedauerlicherweise gerade jener Bereich mit der Grillstelle. Und jeder Wanderer fragte sich, während er seine Rote Wurst kalt aß: Wann wird das endlich repariert? Seit dem vergangenen Jahr ist die gesamte Ruine nun in einer Generalsanierung, was 1,2 Millionen Euro kostet.