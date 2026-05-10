Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat das sanierte Auggener Bahnwärterhäuschen prämiert. Das besondere Gebäude dient inzwischen Wohnzwecken.
Erst war es das Zuhause einer Bahnwärterfamilie, später – nach einer Erweiterung – das Empfangsgebäude für den Haltepunkt Auggen. Nach einer kürzlichen umfassenden denkmalschonenden Sanierung dient der frühere Bahnhof an der Rheintallinie inzwischen Wohnzwecken. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat das Gebäude nun zum Denkmal des Monats Mai ernannt.