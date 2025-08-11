Denkmalamt mischt mit: Aus Tanzsaal wird in Schuttern Wohnraum

Das frühere Gasthaus Krone in Schuttern darf laut Denkmalamt umgenutzt werden. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein altes Gebäude aus der Klosterzeit.
Normalerweise wird aus einem ehemaligen Tanzsaal ohne große Umschweife eine Wohnung. Steht der Tanzsaal jedoch unter Denkmalschutz wirken andere Kräfte auf die Umnutzung ein und das Denkmalamt hat ein Wörtchen mitzureden. In der Sitzung des Friesenheimer Gemeinderats wurde die Nutzungsänderung des ehemaligen Tanzsaals in Schuttern „Im Oberdorf“ bekanntgegeben.