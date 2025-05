Denkmal in Hammereisenbach: Wie aus einer stolzen Burg eine Ruine wurde

Anzeige Berufsbildungsmesse in Furtwangen öffnet ihre Tore

Die Berufsbildungsmesse in Furtwangen öffnet am Samstag, 10. Mai, ihre Tore für alle, die sich über Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren möchten. Sie findet von 9 bis 13 Uhr an der Robert-Gerwig-Schule statt und bietet Firmen in der Region eine wertvolle Plattform.