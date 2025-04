Denkmal: Geburtsschloss von Gunter Sachs zu verkaufen

1 Sachs war Sohn des Industriellen Willy Sachs, der 1932 Alleininhaber der Fichtel & Sachs AG in Schweinfurt wurde. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Das mittelalterliche Schloss Mainberg in Unterfranken hat eine rege Geschichte hinter sich. Zum Beispiel kam dort ein berühmter späterer Playboy zur Welt. Nun werden Investoren gesucht.









Schonungen - Schloss Mainberg in Unterfranken, Geburtsort des späteren Playboys Gunter Sachs, steht zum Verkauf - für mehrere Millionen Euro. Die Gemeinde Schonungen in der Nähe von Schweinfurt sucht einen neuen Eigentümer. Am 15. Mai sollen Investoren und Medien die Chance haben, das unter Denkmalschutz stehende Schloss mit seinen 28 Zimmern näher kennenzulernen. Vor 93 Jahren war Gunter Sachs dort zur Welt gekommen.