Denkmäler in Lahr gereinigt: Ex-Soldaten halten Erinnerungen an die Zeit der Kanadier wach

Die Kanadier haben in Lahr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Davon zeugen auch mehrere Denkmäler. Diese wurden nun von früheren Armeeangehörigen gereinigt. Das Ziel der Aktion ist, dass die besondere Zeit nicht in Vergessenheit gerät.

Eine Gruppe ehemaliger kanadischer Soldaten sowie ihre Angehörigen und Freunde trafen sich in Lahr, um gemeinsam die kanadischen Denkmäler in der Stadt zu reinigen. Fast 30 Jahre lang – von 1967 bis 1994 – waren in Lahr kanadische Streitkräfte stationiert. Dabei diente Lahr als Hauptquartier und Knotenpunkt für alle ihrer Einsätze in Europa und dem Nahen Osten.

Viele Kanadier blieben nach ihrer Dienstzeit in der Region. Zu ihnen gehört Paul Tourond, der nun auch bei der Reinigung dabei war. Er kam 1984 als Soldat der Royal Canadian Horse Artillery einmal um die halbe Welt bis nach Lahr. In der Zeit in der Stadt lernte er seine Frau kennen – und blieb auch nach 1992, nach Ende seines Dienstes, im Land. Nach mehr als acht Jahren als Berufssoldat fand er in seiner neuen Heimat Deutschland eine ganz neue Beschäftigung.

Ebenfalls an der Aktion beteiligt war Rejean Rodrigue. Als Infanteriesoldat der größten französischsprachigen Einheit Kanadas, dem Königlichen 22. Regiment, kam Rodrigue 1988 nach Lahr und vollendete hier fünf Jahre später seine Dienstzeit, wie es in einem Text zu der Aktion heißt.

Abzug der Kanadier jährte sich vergangenes Jahr bereits zum 30. Mal

Aurelia Branch, die ursprünglich aus Frankreich stammt, fand als Ehefrau eines kanadischen Soldaten der Einheit in Lahr ihr neues Zuhause und ist heute fest mit dem kulturellen Leben der Stadt verbunden – und wirkte nun ebenfalls an der Reinigung mit. Dabei engagierte sich auch Ricky Grenier. Dessen Vater war Teil der in Lahr gut bekannten „Van Doos“ – abgeleitet von Vingt-Deux, dem französischen Wort für Zweiundzwanzig. Vater Mario ging zurück nach Kanada, doch sein Sohn Ricky blieb in Deutschland. Aus Interesse an der Geschichte sowie der Zeit der Kanadier in Lahr begleitete auch Robert Giuffrida die Aktion.

Im vergangenen Jahr 2024 jährte sich der Abzug der Kanadier zum 30. Mal. Doch einige ihrer Spuren sind bis heute geblieben. Verteilt in der Lahrer Innenstadt gibt es zahlreiche Denkmäler, die an die Stationierung der Kanadier und deren Verbundenheit mit der deutschen Bevölkerung erinnern. Hierfür steht unter anderem die Skulptur „Communities Together” (deutsch etwa Gemeinschaften zusammen) von Richard Kramer bei der Stadtmühle. Sie wurde vor 33 Jahren, 1992, als Symbol für 25 Jahre freundschaftlicher Beziehungen erstellt und ist das Abschiedsgeschenk der Stadt an die kanadischen Streitkräfte.

Bei der Reinigung ging es mit dem Hochdruckreiniger zur Sache. Foto: Grenier

Das kanadische Gegenstück hierzu bildet ein hoher Gedenkstein neben dem Rathaus. Er trägt das Wappen der damaligen Militärbasis „CFB Lahr“ (Canadian Forces Base Lahr) und wurde – so die Inschrift – 1994 zum Abschied den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Lahr gewidmet.

An vielen Denkmälern in der Stadt nagt leider der Zahn der Zeit

Doch an ihnen und an vielen weiteren Denkmälern, die an diesen Abschnitt der bewegten Geschichte Lahrs als Garnisonsstadt erinnern, nagt der Zahn der Zeit, heißt es in dem Text zu der Aktion weiter. Mit ihrer Verwitterung drohe nach und nach auch die Erinnerung zu verblassen – an eine Zeit der Weltoffenheit, blühender Wirtschaft und nicht zuletzt vieler interkontinental geschlossener Freundschaften, die heute noch viele im Gedächtnis halten.

Die Pflege soll nicht nur die Denkmäler weiter erhalten, sondern zeitgleich auch die Erinnerung wieder aufleben lassen – und klar zeigen, dass Kanada bis heute Teil der Stadt und ihrer Menschen ist, heißt es zum Ende des Textes. Es hieße jetzt weiter „Communities Together“ – um die Geschichte weiter zu geben.

Die Kanadier in Lahr

1994 endete die fast hundertjährige Garnisonsgeschichte Lahrs. Mehr als ein Vierteljahrhundert hatten zuletzt kanadische Nato-Streitkräfte in der Stadt gelebt und gearbeitet, wie die Stadt zum 30-Jährigen des Abzugs mitteilte. Die Kanadier haben demnach ein wichtiges Kapitel der Stadtgeschichte mitgeschrieben. Für die Soldaten und ihre Angehörigen entstand über die Jahre eine eigene kulturelle und ökonomische Infrastruktur mit Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen, Geschäften und Wohnvierteln.