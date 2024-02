Denkingen im Kreis Tuttlingen: Angeblicher Flugzeugabsturz löst Großeinsatz aus

1 Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im Kreis Tuttlingen sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz geeilt. Grund war ein angeblicher Flugzeugabsturz.









Ein Notruf wegen des vermeintlichen Absturzes eines Segelflugzeuges im Kreis Tuttlingen hat zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Der Anrufer glaubte am Sonntag einen ins Trudeln geratenen Segelflieger über dem Flugplatz Klippeneck in Denkingen zu sehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch soll sich ein Teil von dem Flieger gelöst haben, hieß es.