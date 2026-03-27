„Denken ohne Geländer“: Philosophin Hannah Arendt bleibt relevant – das zeigt sich in Bräunlingen

Das Frauenforum Baar erzielt im Bräunlinger Kelnhof-Museum einen großen Erfolg. Ein Arendt-Experte zeichnet Biografie und Werk nach und erklärt den Begriff „Denken ohne Geländer“.

Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung des Frauenforums Baar zu Leben und Werk der politischen Theoretikerin Hannah Arendt. Rund 70 Gäste waren laut einer Mitteilung ins Kelnhof-Museum nach Bräunlingen gekommen, um den Vortrag von Wolfgang Müller-Commichau aus Heidelberg zu hören und mitzudiskutieren. Der Professor und Arendt-Experte wurde von der Theodor-Heuss-Stiftung vermittelt, das Honorar über das Programm „100 Köpfe der Demokratie“ finanziert.

Zu Beginn zeichnete der Referent die biografischen Stationen der 1906 geborenen deutsch-jüdischen Philosophin nach. Arendt musste 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen, lebte zunächst in Frankreich und emigrierte schließlich in die USA. Die Erfahrung von Verfolgung und Exil sowie die Auseinandersetzung mit Totalitarismus und Antisemitismus prägten ihr politisches Denken nachhaltig.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich die Veranstaltung zunehmend zu einem Austausch. Viele nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Deutlich wurde dabei, dass von Arendts Persönlichkeit bis heute eine starke Wirkung ausgeht.

Als Frau, Jüdin und Überlebende der Verfolgung durch das NS-Regime verkörpere sie eine moralische Autorität und zugleich eine beeindruckende intellektuelle Unabhängigkeit.

„Sie fordert uns auf, mutig zu sein“

In einem vorangegangenen Interview hatte der Referent erläutert, warum Hannah Arendt bis heute relevant ist. Auf die Frage, was Arendt mit unserer Gegenwart zu tun habe, antwortete er: „Sie fordert uns dazu auf, mutig zu sein und eigene Positionen zu wagen.“

Zentral für Arendts Denken sei der von ihr geprägte Ausdruck des „Denkens ohne Geländer“. Gemeint sei damit die Freiheit des Denkens, ohne sich vorschnell an Ideologien oder vorgefertigte Meinungen anzulehnen. „Es geht nicht darum, Mehrheiten zu suchen, sondern Widersprüche auszuhalten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen“, sagte Müller-Commichau. Auch für politische Entscheidungsprozesse könne dies eine wichtige Orientierung sein.

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Mit Blick auf das Erstarken radikaler politischer Strömungen betonte der Referent, Hannah Arendt hätte zunächst versucht, eine Sprache zu finden, die Menschen erreicht und im Gespräch hält. Andere Meinungen müssten ernst genommen werden, um überhaupt in einen Dialog zu kommen. Gleichzeitig habe sie klar benannt, wenn Grenzen überschritten wurden. „Sie hätte sich nicht von Sprache einlullen lassen, sondern deutlich gemacht, wenn etwas unmenschlich ist“, so der Referent.

Impulse für feministische Debatten

Antisemitismus habe sie stets entschieden zur Sprache gebracht. Auch für feministische Debatten biete Arendts Denken wichtige Impulse. Sie habe gezeigt, dass Frauen selbstverständlich als eigenständige politische Denkerinnen auftreten können – nicht nur als Vertreterinnen eines bestimmten Geschlechts, sondern als Stimmen im öffentlichen Raum. „Arendt hat darauf bestanden, dass Frauen ebenso wie Männer Verantwortung für die Welt übernehmen und sich in politische Diskussionen einmischen.“