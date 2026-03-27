„Denken ohne Geländer“: Philosophin Hannah Arendt bleibt relevant – das zeigt sich in Bräunlingen

Das Frauenforum Baar erzielt im Bräunlinger Kelnhof-Museum einen großen Erfolg. Ein Arendt-Experte zeichnet Biografie und Werk nach und erklärt den Begriff „Denken ohne Geländer“.
Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung des Frauenforums Baar zu Leben und Werk der politischen Theoretikerin Hannah Arendt. Rund 70 Gäste waren laut einer Mitteilung ins Kelnhof-Museum nach Bräunlingen gekommen, um den Vortrag von Wolfgang Müller-Commichau aus Heidelberg zu hören und mitzudiskutieren. Der Professor und Arendt-Experte wurde von der Theodor-Heuss-Stiftung vermittelt, das Honorar über das Programm „100 Köpfe der Demokratie“ finanziert.