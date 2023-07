Im Sinne der Kinder war er gern unbequem, fortschrittlich – ein „Stützpfeiler“, betonte Elternbeiratsvorsitzender Dennis Schwarz. Mit Leidenschaft und Hingabe habe Kayser sich den Belangen der Kinder angenommen und deren Entwicklung und Förderung stets in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt. „Sie hatten stets ein offenes Ohr, auch wenn hin und wieder der Satz kam: Stell dich nicht so an,“ betonte Schwarz mit einem Augenzwinkern.

Elf Jahre war Kayser Rektor an der Johann-Henrich-Büttner Grundschule. Geschaffen worden sei dort eine ausgezeichnete Lernumgebung, in der Toleranz, Zusammenhalt und Respekt gelebt werden. Von dem pädagogischen Profil der Schule zur Unterstützung von Musik, Sport und Lesekompetenz erhielten die Gäste viel vermittelt. Kinder der Grundschule tanzten, sangen Lieder und brachten ihren „Kayser“ zum Lächeln.

Über sich selbst sagt Kayser: „Ich weiß, dass ich manchmal anstrengend bin, aber ich möchte auch anstrengend sein.“ Mit 160 Kindern habe er an der Grundschule angefangen. Seitdem im Jahr 2014 Dundenheim und Müllen hinzugekommen sind, zählt die Schule 210 Kinder. Gern erinnerte er an Musicalaufführungen, Konzerte, sportliche Erfolge der Schule mit Unterstützung des TUS oder Leseprojekte.

Kleine Gruppen sind laut Kayser wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung

Die Kinder wird Kayser sehr vermissen, nicht jedoch das Schulsystem, das 28 Kinder in den Klassen vorgibt. „Für jeden Lehrer, den der Staat zu wenig einstellt, muss er 20 Jahre später zwei Polizisten mehr einstellen“, zitiert er eine Dozentin. Heute seien Lehrer vielmehr in Erziehungsfragen gefordert, weshalb sich das Unterrichten immer schwieriger gestalte. Weiter zitierte er den ehemaligen Schulleiter Günter Behre aus Friesenheim: „Der Staat kann noch nicht einmal Schule halbtags, wie will er dann die Ganztagsschule schaffen.“ Fallen Lehrer aus, müssten Verbleibende oft 50 Kinder unterrichten. Kayser ist deshalb ein Verfechter der Nachmittagsbetreuung wie sie seit 15 Jahren „hervorragend funktioniert“. Die Gewinner dieses Systems mit nur wenig Kindern in den Gruppen blieben die Kinder und Eltern. „Kleine Gruppen sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Dafür lohnt es sich, zu kämpfen“, so Kayser.

Als Netzwerker bezeichnete Konrektorin Sabine Dogor „den Kayser“. Aber er sei noch viel mehr: „Ein perfekter Organisator und Zeitmanager, setzte sich für alle Kinder mit Leib und Seele ein, als geduldiger Problemlöser erwies er sich und als gewiefter Stundenplanersteller. Selbst nach mehr als 40 Dienstjahren kam er morgens gut gelaunt – und ging so auch wieder nach Hause. Schulamtsdirektorin Gabriele Weinrich rief den Werdegang von Kayser ins Gedächtnis und betonte: „In den vergangenen Jahren haben Sie die Schule mit Kompetenz, Herz und Verstand und enormer Schaffenskraft geleitet.“ Klar habe er sich positioniert, wenn es um die Umsetzung der Ganztagsgrundschule ging. Kayser erwies sich als Motor für Ballsportarten und suchte stets die Kooperation mit dem TUS Altenheim.

Bürgermeister ist dankbar für die Denkanstöße

Dankbar für neue Denkanstöße in Sachen Schulentwicklung ist Bürgermeister Tobias Uhrich. Ortsvorsteher Jochen Strosack erkennt in Kayser „einen hervorragenden Interessenvertreter der Schule, wortgewaltig und mit großer Überzeugungskraft“. Die Parkplätze fehlten zwar noch immer, aber vielleicht lasse sich einmal eine Klimaanlage realisieren, so Strosack.

Am Ende ließen Kinder, Eltern, Lehrer und Verwaltung ihren „Kayser“ hochleben und würdigten ihm mit einer Abschiedsfeier.

Zur Person

Detlef Kayser hat vier Jahre länger im Dienst der Schule gestanden und geht mit 69 Jahren in Pension. In Duisburg geboren, studierte er nach dem Wehrdienst Jura bis er drei Jahre als Tennislehrer arbeitete. 1983 begann er sein Studium an der PH für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Sport und Mathe waren seine Hauptfächer. Bis 1988 war er im Vorbereitungsdienst an der Schule in Friesenheim. Von 1988 bis 1991 war er an der Grundschule Schenkenzell. Ein Jahr blieb er an der Johann-Peter-Hebel-Schule in Lahr bis er für sieben Jahre an die Grundschule in Friesenheim zurückkehrte. 1999 wechselte er als Konrektor an die Schule in Ichenheim. 2008 übernahm er die Leitung der Grundschule in Diersburg, bis er 2012 Schulleiter in Altenheim wurde.