Deniz Undav vom VfB Stuttgart: „Julian Nagelsmann? Vielleicht hat er ja schon angerufen“

VfB-Torjäger Deniz Undav hat nach dem 1:0 gegen RB Leipzig über einen möglichen Kontakt zum Bundestrainer gesprochen – sein Kapitän hält ein flammendes Plädoyer.

Nachdem er schon wieder getroffen hatte, dieses Mal zum 1:0 gegen RB Leipzig, hatte Deniz Undav zunächst lobende Worte für seinen Gegenspieler parat: „Ich hatte viele gute Duelle mit Willi Orban, er ist ein Topverteidiger“, sagte der Torjäger des VfB Stuttgart nach seinem 16. Saisontor in der Bundesliga am Sonntagabend: „Ich mag es gegen so starke Verteidiger zu spielen, das macht Bock.“

Große Lust hätte Undav, klar, auch im Sommer gegen Topverteidiger der Marke Orban zu spielen. Dann steigt die WM in den USA, Kanada und Mexiko, und Undav will dabei sein. Seit Wochen köchelt das Thema, ob Undav denn nun wieder nominiert wird für die anstehenden Testspiele der DFB-Elf am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana sowie beim großen Turnier im Sommer.

Julian Nagelsmann gibt Kader bekannt – mit Deniz Undav?

An diesem Donnerstag um 14 Uhr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem DFB-Campus in Frankfurt seinen Kader für die beiden März-Testspiele bekannt. Am Sonntagabend lächelte Undav bei der Frage nach einem Kontakt zu Nagelsmann in den vergangenen Tagen und sagte dann dies: „Ich weiß nicht, ob er am Donnerstag anruft, vielleicht hat er ja schon angerufen, vielleicht ja nicht. Es sind ja noch vier oder fünf Tage, von daher ist alles entspannt“ Später grinste Undav dann wieder und meinte vielsagend noch dies: „Ob es Kontakt gab oder nicht, will ich nicht sagen – ich hoffe, dass ich am Donnerstag dabei bin.“

Klarerwurde nach dem Sieg gegen Leipzig am Sonntagabend Atakan Karazor, als er auf eine mögliche Undav-Nominierung angesprochen wurde: „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile“, sagte der VfB-Kapitän, der seinerseits türkischer Nationalspieler ist.

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wurde deutlich. „Es ist ja nicht so, dass Deniz erst seit vier oder sechs Wochen in bestechender Form ist, sondern jede Woche inzwischen für uns trifft“, sagte er. Die Partie gegen RB war bereits das fünfte Ligaspiel in Folge, in dem Undav traf. „Unsere Stimme hat Deniz, ganz klar“, ergänzte Wohlgemuth noch. Aber: „Der Bundestrainer entscheidet“. Auch Trainer Sebastian Hoeneß wollte am Sonntagabend über Nagelsmanns Kader „nicht spekulieren. Natürlich hoffe ich auf viele Jungs vom VfB - solche Spiele wie jetzt gegen Leipzig helfen, um Werbung zu machen. Warten wir es ab.“