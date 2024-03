Am Montag versammeln sich die von Julian Nagelsmann nominierten Nationalspieler am Teamhotel in Frankfurt – unter ihnen ein Quartett des VfB Stuttgart. Deniz Undav hat eine rührende Botschaft parat.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss beim Start ins EM-Jahr zunächst auf Neuling Aleksandar Pavlovic verzichten. Der Teenager vom FC Bayern, der sich im Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Auge verletzt hatte, hat einen Infekt. Er soll erst anreisen, wenn dieser auskuriert ist, teilte der DFB am Montag mit.

Etwas später am Treffpunkt in Neu-Isenburg bei Frankfurt wurden die Spanien-Legionäre mit Rückkehrer Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen und Kapitän Ilkay Gündogan (beide FC Barcelona) erwartet. Ter Stegen und Gündogan waren erst am späten Sonntagabend noch bei Atletico Madrid gefordert.

Deniz Undav mit rührender Botschaft auf dem Hoodie

Nagelsmann hat für die Länderspiele 26 Spieler berufen. Darunter sind mit Pavlovic, den Stuttgartern Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim sowie dem Hoffenheimer Maximilian Beier sechs Neulinge. Chris Führich ist nach seiner Teilnahme an der USA-Reise im vergangenen Oktober zum zweiten Mal in die nationale Auswahl berufen worden.

Deniz Undav verband seine Ankunft am Teamhotel in Frankfurt derweil mit einer kleinen Botschaft – und zeigte so erneut, was ihm die Nominierung für das DFB-Team bedeutet. „I’m just a kid with a dream“ war am Montag auf seinem Hoodie zu lesen. Zu Deutsch: „Ich bin nur ein Kind mit einem Traum.“ Ein solcher Traum ist für den 27 Jahre alten Profi vom VfB Stuttgart jetzt in Erfüllung gegangen.

Die DFB-Auswahl bestreitet in den kommenden Tagen zwei Testspiele im Rahmen der Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Zunächst geht es an diesem Samstag (21 Uhr) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Drei Tage später empfängt das Team von Julian Nagelsmann die Niederlande in Frankfurt.