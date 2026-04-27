Vorstand Alexander Wehrle macht deutlich, dass die Schwaben „nichts Verrücktes“ machen werden. Wir wollen eure Meinung wissen – würdet Ihr mit Deniz Undav verlängern?
Der VfB Stuttgart will seinen Torjäger Deniz Undav gerne längerfristig binden - jedoch nicht um jeden Preis. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er hat eine überragende Quote, ist ein guter Typ, ich mag ihn persönlich sehr und würde mir natürlich wünschen, dass wir zusammenkommen. Aber am Ende haben wir auch eine Gesamtverantwortung, da muss das auch in den finanziellen Rahmen passen“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle bei Sky.