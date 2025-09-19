Deniz Almas vor WM-Start: So blickt sein erster Trainer auf den Calwer Sprinter

Am Wochenende geht die deutsche Staffel bei der Leichtathletik-WM in Tokio an den Start – vielleicht mit Deniz Almas. Günther Henne war einst sein erster Trainer bei der LG Calw.
An das Jahr 2008 erinnert sich Günther Henne noch genau. Vor Beginn eines Trainings stand plötzlich der damals zehnjährige Deniz Almas mit seiner Mutter vor ihm. „Er hat mich gefragt, ob er auch mitmachen darf“, blickt der Trainer der LG Calw zurück. Und schon nach wenigen Wochen war klar: In dem Jungen steckt ganz großes Talent.