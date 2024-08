Denis Epstein zieht Bilanz: Fünf tolle Jahre bei der TSG Balingen – aber auch einige kritische Worte

1 Denis Epstein (rechts) war fünf Jahre bei der TSG Balingen. Foto: Kara

Fünf Jahre lang war der ehemalige Bundesligaprofi in verschiedenen Funktionen bei der TSG Balingen. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf schöne Momente zurück, äußert aber auch Kritik. Außerdem spricht er über seine Zukunft.









Link kopiert



Am 1. August endete offiziell die Zeit von Denis Epstein bei der TSG Balingen. Der 38-Jährige kam 2019 als Spieler in die Kreisstadt, trainierte in der Folge sehr erfolgreich die U23 des Vereins und war zudem in führender Position im Jugendbereich bei den Balingern tätig.