Den Anwohnern sind es zu viele: Schaltkästen sorgen für Ärger in Lahrer Baugebiet

1 Sechs Verteilerkästen dicht an dicht: Dieser ungewöhnliche Anblick bietet sich im Baugebiet Hosenmatten. Foto: privat Im Baugebiet Hosenmatten 2 mehren sich die Verteilerkästen – zum Unmut von Anwohnern. Die Stadt teilt mit, dass man da nichts machen könne.







Oft übersieht man sie, die grauen Kästen am Straßenrand. Im Baugebiet Hosenmatten 2 ist das jedoch nicht möglich. Dort gibt es zahlreiche der mausgrauen Kabelverteilerkästen, an einer Stelle stehen sechs sogar direkt nebeneinander. Ein Leserin hat unsere Redaktion darauf aufmerksam gemacht – und sich beklagt: „Insbesondere an der Kreuzung Hosenmattenstraße/Rheintalstraße wurden in den letzten Monaten zahlreiche Schaltkästen unterschiedlichster Größe und Form aufgestellt – viele davon scheinbar ohne einheitliches Konzept oder ästhetische Rücksichtnahme.“