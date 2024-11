1 Die Meinung anderer gelten lassen – auch wenn sie einem nicht gefällt: Das trainieren die Teilnehmer des Workshops im K3. Foto: Peter Schumacher

Wer genug hat von hitzigen Debatten und verhärteten Fronten, ist beim demoSlam des Kulturnetzwerks Zollernalb-Sigmaringen am Sonntag, 24. November, im K3 in Winterlingen am richtigen Platz, versprechen die Veranstalter – und erklären, warum.









Miteinander über politische oder private Einstellungen reden, ohne dass die Diskussion in Streit und verhärteten Fronten endet – das ist gar nicht so einfach, meinen die Verantwortlichen des Kulturnetzwerks Zollernalb-Sigmaringen.

Gleichwohl sind sie der Meinung, dass der Meinungsaustausch gerade in den heutigen Zeiten wichtig sei, und laden deshalb am Sonntag, 24. November, ab 19 Uhr zum ersten demoSlam ins K3 nach Winterlingen ein. Die Veranstaltung gehört zur Reihe „bodaguat“ und wird mit Mitteln aus dem Programm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“ gefördert. Lesen Sie auch Fairness ist oberstes Gebot Der demoSlam ist ein Dialogformat für Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Das Motto: Zusammenbringen statt spalten. Bei einem zweitägigen Workshop kommen sich die Teilnehmenden insofern näher, als dass sie sich gemeinsam mit einem Trainingsteam über gesellschaftliche Themen austauschen: „persönlich und alltagsnah, kreativ und unterhaltsam, aber vor allen Dingen fair“, wie die Ankündigung verspricht. „Sie stärken ihre Kompetenz, Andersartigkeit auszuhalten und konfliktfähig zu sein.“ Dabei gehe es nicht darum, Recht zu haben oder einen Kompromiss zu erarbeiten, sondern darum, Meinungen so zu verpacken, dass andere neugierig werden, das Gegenüber zu verstehen, ohne einverstanden zu sein. „Es ist nämlich möglich, miteinander zu reden und sogar zu lachen, auch wenn man andere Ansichten hat“, betonen die Veranstalter. Unsere Empfehlung für Sie Spannender Vortrag im K3 Winterlingen „Nicht verzweifeln“ wegen der Rechtsextremisten Einen kenntnisreichen Vortrag über Rechtsextremismus, extreme Rechte sowie Entwicklungen und Gefahren für die Demokratie hat Rolf Frankenberger im K3 Winterlingen gehalten – und an seine Zuhörer appelliert, sich für die Demokratie einzusetzen. Im Laufe des Workshops finden sich die Teilnehmer in Paaren zusammen und definieren streitbare gesellschaftliche Themen. Die unterschiedlichen Sichtweisen sollen schließlich am Sonntagabend vor Publikum präsentiert werden. Alle sind dann eingeladen, ihre eigene Meinung beizusteuern und den Dialog zu bereichern und weiterzuführen. Unsere Empfehlung für Sie Vortrag im K3 in Winterlingen „Wenn Rechtspopulisten an der Regierung sind, geht es rückwärts mit den Frauenrechten.“ Die wohl wichtigste Veranstaltung am Wochenende war jene im K3 in Winterlingen. Dort hat Brigitte Triems, Vorsitzende des Demokratischen Frauenbundes, über die Frauenpolitik der rechtsextremen Parteien in Deutschland und Europa berichtet – und festgestellt, dass die Uhren da rückwärts laufen. Wer noch als Slammerin oder Slammer am kostenlosen Workshop am Samstag, 23. November, von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, von 10 bis 15 Uhr teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail unter der Adresse info@k3-winterlingen.theater. Die öffentliche Präsentation und der Austausch über die Themen und das Format beginnen am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen, und um eine Platzreservierung unter https://k3-winterlingen.theater/ wird gebeten.