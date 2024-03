Demos in der Hauptstadt: Tausende Menschen demonstrieren zum Weltfrauentag in Berlin

1 Teilnehmer während einer Demonstration in Berlin-Mitte: Sie fordern unter anderem bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen. Foto: Marion von der Kraats/dpa

Der Weltfrauentag ist in Berlin anders als in Brandenburg ein Feiertag. Tausende Menschen nutzen die Gelegenheit zum politischen Protest.









Berlin - Am Internationalen Frauentag sind in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Am Mittag startete eine Demonstration von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen am Oranienplatz in Kreuzberg und zog zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprucgt von rund 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach Angaben der Veranstalter kamen insgesamt 8000 bis 10.000 Menschen zu der Kundgebung.