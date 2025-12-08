Demonstrationen zur AfD in Hardt: Keine Beobachtung

Die Zukunft des Verbrennungsmotors entscheidet sich anscheinend in Hardt. Deshalb musste zur Adventsfeier an Deutschlands vermutlich einziger AfD-Tankstelle die gegenüberliegende gemeindeeigene Fläche von der AfD/besorgten Bürgern aus Deißlingen reserviert werden, um ihre Liebe für den Verbrennungsmotor zu zeigen. Wahrscheinlich aber nur, um „Hardt bleibt bunt“ davon abzuhalten, diese „adventliche“ Veranstaltung zu beobachten.

Elly Vögtlin-Klausmann und Juliane Klausmann Hardt