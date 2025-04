Demonstrationen: Neue landesweite Proteste gegen Trump

5 Hunderte demonstrieren vor dem Weißen Haus Foto: Thomas Müller/dpa

Lange regte sich kaum öffentlicher Widerstand gegen die Politik von US-Präsident Trump, nun gibt es wieder landesweite Proteste. Auch vor dem Weißen Haus demonstrierten Hunderte.









Link kopiert



Washington - In den USA hat es wieder landesweite Proteste gegen die Regierung von Präsident Donald Trump gegeben. Vor dem Weißen Haus in Washington demonstrierten Hunderte Menschen. Sie warfen Trump vor, autokratisch zu regieren und Ausländer ohne angemessene Gerichtsverfahren abzuschieben. Auf Plakaten stand etwa "No King" (Kein König). Immer wieder skandierten Demonstranten: "Bring them home" in Anspielung auf Migranten, die nach Ansicht der Demonstranten widerrechtlich abgeschoben worden waren.