Demonstrationen: Landesweite Proteste gegen Trump in den USA

Unter dem Motto «No Kings» wollen an diesem Samstag Millionen Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße gehen. Auch durch Washington ziehen viele Tausend Demonstrierende.
Washington - In den USA sind landesweit Menschen gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag Menschen in allen 50 Bundesstaaten, um gegen die Politik der republikanischen Regierung zu protestieren. Insgesamt seien mehr als 3.000 Veranstaltungen angemeldet worden – vielerorts dauern Kundgebungen bis in den späten Nachmittag (Ortszeit) an.