Demonstrationen gegen Corona-Regeln Hunderte ziehen in Pforzheim auf Straße

Göppingen/Pforzheim - In Göppingen und Pforzheim haben Hunderte Menschen am Samstag gegen die Corona-Politik demonstriert. Es verlief alles ruhig, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagnachmittag in Göppingen. Die Teilnehmer hielten sich demnach zunächst weitestgehend an die Hygieneregeln.