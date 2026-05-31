1 Die Brennerstrecke ist seit Samstagabend wieder frei. Foto: Peter Kneffel/dpa Demonstranten sorgten für eine Blockade der wichtigen Alpen-Route. Die Strecke ist wieder frei, nun können Urlauber ihre Fahrten nachholen. Am Morgen nach der Sperre geht es zügig voran.







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Matrei am Brenner - Am Morgen nach der Totalsperre der Brenner-Route ist der Verkehr flüssig über die wichtigste Alpenverbindung zwischen Deutschland und Italien gerollt. Die Kameras des Autobahnbetreibers Asfinag zeigten teils regen Verkehr an der Strecke durch das österreichische Bundesland Tirol. Staus oder Verzögerungen wurden vorerst nicht gemeldet.



Am Samstag hatte es am Brenner-Pass an der Grenze zwischen Österreich und Italien eine Demonstration gegen die hohe Verkehrsbelastung gegeben. Deshalb wurde der Brenner-Korridor acht Stunden lang für den Transitverkehr gesperrt. Ein befürchtetes Verkehrschaos blieb am Samstag jedoch aus. Der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC erwartet, dass Urlauber ihre Fahrten aufgeschoben haben und sich nun nach Aufhebung der Sperre auf den Weg machen.