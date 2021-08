Demonstration in Villingen

1 Rund zehn Klima-Aktivisten demonstrieren auf dem Latschariplatz. Foto: Behrens

"Was wollen wir? – Klimaschutz." "Wann wollen wir ihn? – Jetzt." Immer wieder geben die Klimaaktivisten der "Fridays For Future"-Bewegung ihre Forderung lautstark preis. Rund zehn Anhänger der Bewegung demonstrierten am Freitag auf dem Latschariplatz gegen die Klimapolitik der Bundesregierung.

VS-Villingen - Im Vordergrund stand dabei CDU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der in den letzten Wochen mit seiner Klimapolitik für Aufsehen sorgte. "Laschets Klimapolitik ist vollkommen absurd. Er verzapft nur Unsinn in NRW", schimpft der Sprecher der Aktivisten, Amarin Lawton, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er stelle sich immer als Klimaschützer dar, aber wolle ein Windkraft-Verbot durchsetzen. "Da müsse man aufmerksam machen", so Lawton weiter.

"Die kommende Wahl ist eine Schicksalswahl"

Ansonsten wollte die Demo im "kleinen Rahmen" auf die kommende Wahl aufmerksam machen. "Die kommende Wahl ist eine Schicksalswahl", erklärt der Aktivist. Die neue Regierung sei die "letzte Chance" den Klimawandel zu stoppen. "In neun Jahren überschreiten wir wahrscheinlich die 1,5-Grad-Grenze. Dann werden Wetterextreme, Dürren, Hungersnöte und Flüchtlingsströme drastisch zunehmen." Deshalb müsse man gerade jetzt vor der Wahl darauf aufmerksam machen. "Durch unseren Druck können wir dafür sorgen, dass die leeren Versprechungen ein Ende finden und die neue Regierung Taten sprechen lässt", so Amarin Lawton. Dabei sei den Aktivisten besonders wichtig, den Bürgern keine Partei speziell zu empfehlen. "Wir sind völlig neutral gestimmt. Wenn eine Partei aber Mist baut, dann sagen wir das ganz offen."

Und so wurde demonstriert und gesungen – für ein weltoffenes Bild, wie Lawton zu verstehen gibt. Die nächste größere Demo sei dann für den 24. September angesetzt.