Demonstration in Serbien: Zehntausende bei Massenprotest in Belgrad

Studenten und Bürger demonstrieren in Belgrad für vorgezogene Wahlen. Provokateure liefern sich Scharmützel mit der Polizei. Um den Zulauf zu bremsen, stellt die Regierung den Eisenbahnverkehr ein.
Belgrad - Zehntausende Menschen haben Medienberichten zufolge im Zentrum von Belgrad für Neuwahlen demonstriert. "Sie sind unsere Chance, unser Versprechen endlich einzulösen – eine ehrliche Regierung, Freiheit und ein würdevolles Leben", sagte einer der Redner, ein Student der Elektrotechnik, der unabhängigen Nachrichtenagentur Beta zufolge. Am Rande der Veranstaltung in der serbischen Hauptstadt kam es zu Zusammenstößen zwischen unbekannten Maskierten und der Polizei.