Naturschutz in Hardt Biber tobt im Feurenmoos – was heißt das für die Windkraftanlagen?

Ein neuer Bewohner hat sich im Moorgebiet und an dem Bach am südlichen Rand vom Feurenmoos in Hardt angesiedelt. Nun stellt sich die Frage: Wir wirkt sich das auf die geplanten fünf Windenergieanlagen aus? Biber stehen unter strengem Naturschutz.