Demonstration in Rottenburg: Forderung nach Freiheit für alle Häftlinge sorgt für Kopfschütteln

30 Demonstranten verlangten vor dem Rottenburger Gefängnis die Freilassung aller Insassen. Bei Anwohnern und im Netz herrschte Unverständnis.
Kurz vor dem Jahreswechsel sorgte eine Demonstration vor dem Rottenburger Gefängnis für Aufsehen: 30 Leute verlangten lautstark die Freilassung aller Gefangenen. Aus mitgebrachten Boxen schallte fetzige Musik. Zwischen Redebeiträgen wurden Berichte von ehemaligen Gefangenen vorgelesen. Das brachte Anwohner und Passanten ebenso wie Menschen im Netz auf die Palme.