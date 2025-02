Demonstration in Loßburg: „Fridays for Future“ - Erderwärmung gefährdet Wohlstand und Frieden

1 Ein Klimastreik, zu dem die Bewegung „Fridays for Future“ aufgerufen hatte, fand am Freitag vor dem Kinzighaus in Loßburg statt. Foto: Rebecca Kirsch

Auch die Loßburger Ortsgruppe von „Fridays for Future“ beteiligte sich am bundesweiten Klimastreik. Ihrem Aufruf zur Demonstration für eine konsequente Klimapolitik folgten rund 70 Menschen – manche davon sogar per Pferdekutsche.









In ganz Deutschland gingen am vergangenen Freitag Menschen für Klimaschutz auf die Straße. Auch in Loßburg fand wieder eine Kundgebung statt. Darüber berichtet die Bewegung „Fridays for Future“ Loßburg in einer Pressemitteilung. Die Loßburger Ortsgruppe von „Fridays for Future“ besteht seit 2021 und hat 16 Mitglieder.