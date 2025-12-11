Demonstration in Hardt: „Intolerant im Namen der Toleranz“

Zum Artikel „Darum schritt die Polizei bei den Demos“ ein, schreibt unser Leser Andreas Fehrenbacher.
„Was ist eigentlich auf dem Hardt los?“, werde ich in letzter Zeit immer öfters gefragt. Dass es hier Leute gibt, die in der Dorfgemeinschaft – wo jeder jeden kennt – gegen ihre Mitbürger demonstrieren, verstehen viele nicht. Ich erkläre dann immer, dass es vermutlich Menschen sind, die von Politik und so manchen Medien indoktriniert wurden. Das gab es ja schon öfters in unserer jüngeren Geschichte. Wie man allerdings gegen Andersdenkende im Namen der Toleranz vorgehen kann: Diesen Widerspruch konnte ich bisher niemandem erklären.