Aktionsbündnis "Solidarisches Albstadt" ruft zu Zusammenhalt in der Coronapandemie auf

Demonstration in Ebingen

5 Markus Ringle moderierte die Kundgebung des Aktionsbündnisses Solidarisches Albstadt und bedankte sich bei allen, die in den vergangenen zwei Jahren seit Ausbruch der Pandemie Höchstleistungen vollbracht haben. Foto: Müller

Als Gegenpol zu den Corona-Spaziergängen hat sich das Aktionsbündnis "Solidarisches Albstadt" gegründet. Bei der Kundgebung vor dem Ebinger Rathaus am Sonntagmittag ging es vor allem um Solidarität – in erster Linie im Zeichen der Coronapolitik, doch mit dem Krieg in der Ukraine kam noch ein weiterer Aspekt hinzu.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Albstadt - "Als wir die Demo geplant haben, konnten wir uns Krieg in Europa nicht vorstellen", sagte Lara Herter, SPD-Stadträtin, Juso-Landesvorsitzende und Mitorganisatorin der Kundgebung. Doch seit Donnerstag ist dies die Realität: Daher begann die Kundgebung vor rund 150 Menschen mit einer Schweigeminute an die Opfer des Krieges, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt.

Solidarität – das ist Mitgefühl und Unterstützung der Menschen in der Ukraine, aber auch mit den Opfern der Coronapandemie und denen, die einer Krankheit mit ungewissem Verlauf und Ende, geschützt werden möchten.

Susanne Conzelmann machte als gläubige Christin den Auftakt und sprach ein Gebet für die Leidtragenden der Coronapandemie und des Krieges.

Respekt vor "Alltagshelden"

Antonio Evangelista, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Zollernalbkreis setzte in seinem Beitrag ein Zeichen für die Demokratie, für das Grundgesetz und für die Vorsorge gegen eine Krankheit, die für viele Menschen den Tod bedeutet hat. Im Namen der Gewerkschafter zog er seinen Hut vor den Alltagshelden, die ihrem Namen alle Ehre machen: Krankenhauspersonal, Pfleger, Erzieher und alle, die während der Coronapandemie Höchstleistungen zeigen müssen.

Gerade in Zeiten der Pandemie, gelte es zusammen zu stehen: Kritik äußern sei richtig und wichtig, doch die Geschichte hineinzuziehen und zu verfälschen gehe für ihn zu weit: Die Schutzmaßnahmen mit dem Holocaust zu vergleichen verurteilte Evangelista als widerlich.

Mika Ringle von der Fridays-for-Future-Bewegung sprach sich neben Solidarität für die Opfer der Coronapandemie auch für Achtsamkeit für die Umwelt aus.

Lara Herter merkte an, dass diejenigen, die von einer "Coronadiktatur" reden, eigentlich nur nach Russland und die Ukraine schauen müssen, wo sie angesichts des tobenden Krieges sehen können, was Diktatur bedeutet. "Hier darf jeder – mit dem Grundgesetz im Rücken – auf die Straße gehen. Die Menschen in Russland dürfen nicht gegen ihre Regierung demonstrieren. Hier darf man es – und nennt es dann Diktatur."

"Wir sind die schweigende Mehrheit"

Natürlich nerven die Anforderungen, welche die Coronapandemie seit zwei Jahren an jeden einzelnen stellt. "Was uns hier verbindet, ist Solidarität", sagte sie an die friedlichen Demonstranten auf dem Marktplatz. "Wir sind die schweigende Mehrheit" – auch wenn die Anzahl der Demonstranten recht gering war im Gegensatz zu den "Spaziergängern", die landauf, landab die Maßnahmen der Coronapolitik kritisieren und teilweise allerlei Verschwörungen dahinter vermuten. "Aber wenn die anständige Mehrheit schweigt, haben die Unanständigen leichtes Spiel".

Belastung im Krankenhaus ist hoch

Frank Hipp, Vorsitzender des Betriebsrats im Zollernalbklinikum berichtete von der körperlichen Belastung bei der Arbeit im Krankenhaus, die mit dem Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren zugenommen hat. Die Patientenversorgung sei anstrengender geworden, vor allem Beatmungspatienten benötigten eine sehr aufwendige Pflege. Pausen gebe es für die Ärzte und Pflegekräfte kaum. Vergessen dürfe man auch nicht die psychische Belastung: Die Klinikmitarbeiter müssten jeden Tag erleben, dass sich der Zustand von Covid-Erkrankten verschlechtert – trotz intensiver Arbeit. "Man kann den Patienten nie sagen, dass es schon gut wird", erzählte Hipp. "Viel zu oft habe ich das Gegenteil gesehen."

Und dann ist da noch die Angst vor einer eigenen Ansteckung, die zu Beginn der Pandemie den Arbeitsalltag im Krankenhaus begleitete. "Aber dank der Impfung ist diese Angst kleiner geworden." Sauer mache ihn, dass es immer noch Menschen gibt, die das Virus leugnen oder verharmlosen. "Sie verachten nicht nur staatliche Institutionen, sondern beleidigen uns alle. Denn wir alle sind Demokratie", sagte Hipp abschließend.

Bekenntnis zur Demokratie

Zum Schluss ergriff Markus Ringle das Wort, der als Mitorganisator die Kundgebung moderierte. Er betonte, dass die Demonstration des Aktionsbündnisses Solidarisches Albstadt, das sich erst in den vergangenen Tagen formiert hat, nicht die Gegendemo zu den Coronaspaziergängen ist. "Nein, wir bekennen uns vielmehr zur Demokratie und sind dafür anstatt dagegen."

Ringle versteht den Frust: "Wir sind alle coronamüde und fragen uns, wann das ein Ende haben wird". Dennoch sei jetzt nicht die Zeit für Verzweiflung und Resignation. Im letzten, bekanntlich härtesten Drittel des Corona-Marathons dürfe man nicht die Zuversicht und das Selbstvertrauen verlieren und stattdessen Zusammenhalt, Mitgefühl und Dankbarkeit gegenüber seinen Mitmenschen zeigen. Die Wortbeiträgen unterstrichen Jan Reiser und Jannik Bitzer, begleitet von ihren Gitarren, mit passenden Liedern.

Spaziergang mit 1000 Teilnehmern

Während auf dem Marktplatz noch der Abbau der Bühne der Kundgebung des Aktionsbündnisses lief, versammelten sich die Teilnehmer den nächsten Demonstration auf dem benachbarten Bürgerturmplatz. Der sonntägliche "Spaziergang" der Gegner der Coronamaßnahmen ist diesmal angemeldet. Die Zahl der Teilnehmer überstieg die der vorangegangenen Demonstration bei weitem. Mit Trommeln, Musik und Trillerpfeifen zogen rund 1000 Menschen lautstark durch Ebingen und skandierten ihre Parolen.